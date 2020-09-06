Олег Синишин, фото: «Незалежний громадський портал»

https://racurs.ua/n143453-prokuror-hmelnickoy-oblasti-umer-ot-koronavirusa-smi.html

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Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин умер от осложнений, вызванных коронавирусная болезнью COVID-19.

Прокурор умер 5 сентября, госпитализировали его около недели назад с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в прокуратуре области.

Отмечается, что состояние прокурора при поступлении в Хмельницкую городскую инфекционную больницу оценивалось как средней тяжести, у него была повышенная температура и пневмония.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Прокуратуру Хмельницкой он возглавил в июле 2014 года.

Синишин умер за несколько недель до своего 44-летия, сообщает пресс-службы Офиса генпрокурора. В ведомстве коронавирус как причину его смерти не указывают, отмечая лишь, что это была «тяжелая болезнь».

Напомним, коронавирус недавно обнаружили у патриарха Филарета, многолетнего руководителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.