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Олег Синишин, фото: «Незалежний громадський портал»
Прокурор Хмельницкой области умер от коронавируса — СМИhttps://racurs.ua/n143453-prokuror-hmelnickoy-oblasti-umer-ot-koronavirusa-smi.htmlРакурс
Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин умер от осложнений, вызванных коронавирусная болезнью COVID-19.
Прокурор умер 5 сентября, госпитализировали его около недели назад с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в прокуратуре области.
Отмечается, что состояние прокурора при поступлении в Хмельницкую городскую инфекционную больницу оценивалось как средней тяжести, у него была повышенная температура и пневмония.
Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Прокуратуру Хмельницкой он возглавил в июле 2014 года.
Синишин умер за несколько недель до своего 44-летия, сообщает пресс-службы Офиса генпрокурора. В ведомстве коронавирус как причину его смерти не указывают, отмечая лишь, что это была «тяжелая болезнь».
Напомним, коронавирус недавно обнаружили у патриарха Филарета, многолетнего руководителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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