6 вересня відзначають День підприємця України та День читання книгhttps://racurs.ua/ua/n143452-6-veresnya-vidznachaut-den-pidpryiemcya-ukrayiny-ta-den-chytannya-knyg.htmlРакурс
6 вересня професійне свято відзначають підприємці. День підприємця встановлений указом президента в 1998 році. Це свято традиційно святкується в першу неділю вересня, а в 2020 році День підприємця України припадає на 6 вересня.
Православна церква 6 вересня вшановує пам’ять мученика Євтихія — одного з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова, але він не входив до числа 70 апостолів, наближених до Христа. При цьому Євтихія називають апостолом, оскільки він відіграв значну роль у становленні християнства.
Наші пращури цей день називали «Євтихій — тихі зорі». Вважалося, що з цього дня дні стають коротшими. Також українці вірили, що 6 вересня активізувалися нечисті сили, тому в ліс намагалися не ходити, щоб не заблукати. Також остерігалися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів. Крім того, люди боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе біду.
Народні прикмети на 6 вересня:
- дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь;
- синиця кричить 6 вересня — скоро настане холодна осінь;
- багато жолудів зросло — зима буде довгою і суворою.
У світі 6 вересня відзначають День незалежності королівства Свазіленд, День об'єднання в Болгарії, День читання книг та Національний день кавового морозива в США.
6 вересня в історії:
- 1770 рік — почалося будівництво Олександрівського форштадта. Згодом тут постало місто Олександрівськ (сучасне Запоріжжя).
- 1891 рік —уродженці села Небилів Івано-Франківської області Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.
- 1952 рік — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.
Іменини 6 вересня відзначають Георгій та Петро.
Нагадаємо, 5 вересня у світі відзначали Міжнародний день благодійності, який був встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 7 березня 2013 року.