День підприємця святкують в Україні 6 вересня. Фото: apost.otg.dp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n143452-6-veresnya-vidznachaut-den-pidpryiemcya-ukrayiny-ta-den-chytannya-knyg.html

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6 вересня професійне свято відзначають підприємці. День підприємця встановлений указом президента в 1998 році. Це свято традиційно святкується в першу неділю вересня, а в 2020 році День підприємця України припадає на 6 вересня.

Православна церква 6 вересня вшановує пам’ять мученика Євтихія — одного з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова, але він не входив до числа 70 апостолів, наближених до Христа. При цьому Євтихія називають апостолом, оскільки він відіграв значну роль у становленні християнства.

Наші пращури цей день називали «Євтихій — тихі зорі». Вважалося, що з цього дня дні стають коротшими. Також українці вірили, що 6 вересня активізувалися нечисті сили, тому в ліс намагалися не ходити, щоб не заблукати. Також остерігалися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів. Крім того, люди боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе біду.

Народні прикмети на 6 вересня:

дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь;

синиця кричить 6 вересня — скоро настане холодна осінь;

багато жолудів зросло — зима буде довгою і суворою.

У світі 6 вересня відзначають День незалежності королівства Свазіленд, День об'єднання в Болгарії, День читання книг та Національний день кавового морозива в США.

6 вересня в історії:

1770 рік — почалося будівництво Олександрівського форштадта. Згодом тут постало місто Олександрівськ (сучасне Запоріжжя).

1891 рік —уродженці села Небилів Івано-Франківської області Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.

1952 рік — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.

Іменини 6 вересня відзначають Георгій та Петро.

Нагадаємо, 5 вересня у світі відзначали Міжнародний день благодійності, який був встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 7 березня 2013 року.