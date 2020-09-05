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Ракурс
День підприємця святкують в Україні 6 вересня. Фото: apost.otg.dp.gov.ua

6 вересня відзначають День підприємця України та День читання книг

5 вер 2020, 21:52
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6 вересня професійне свято відзначають підприємці. День підприємця встановлений указом президента в 1998 році. Це свято традиційно святкується в першу неділю вересня, а в 2020 році День підприємця України припадає на 6 вересня.

Православна церква 6 вересня вшановує пам’ять мученика Євтихія — одного з учнів святих апостолів Павла та Івана Богослова, але він не входив до числа 70 апостолів, наближених до Христа. При цьому Євтихія називають апостолом, оскільки він відіграв значну роль у становленні християнства.

Наші пращури цей день називали «Євтихій — тихі зорі». Вважалося, що з цього дня дні стають коротшими. Також українці вірили, що 6 вересня активізувалися нечисті сили, тому в ліс намагалися не ходити, щоб не заблукати. Також остерігалися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів. Крім того, люди боялися дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе біду.

Народні прикмети на 6 вересня:

  • дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь;
  • синиця кричить 6 вересня — скоро настане холодна осінь;
  • багато жолудів зросло — зима буде довгою і суворою.

У світі 6 вересня відзначають День незалежності королівства Свазіленд, День об'єднання в Болгарії, День читання книг та Національний день кавового морозива в США.

6 вересня в історії:


  • 1770 рік — почалося будівництво Олександрівського форштадта. Згодом тут постало місто Олександрівськ (сучасне Запоріжжя).
  • 1891 рік —уродженці села Небилів Івано-Франківської області Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.
  • 1952 рік — у Женеві підписали Всесвітню конвенцію про авторське право.

Іменини 6 вересня відзначають Георгій та Петро.

Нагадаємо, 5 вересня у світі відзначали Міжнародний день благодійності, який був встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 7 березня 2013 року.

Джерело: Ракурс


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