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День предпринимателя празднуют в Украине 6 сентября. Фото: apost.otg.dp.gov.ua

6 сентября отмечают День предпринимателя Украины и День чтения книг

5 сен 2020, 21:52
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6 сентября профессиональный праздник отмечают предприниматели. День предпринимателя установлен указом президента в 1998 году. Этот праздник традиционно празднуется в первое воскресенье сентября, а в 2020 году День предпринимателя Украины приходится на 6 сентября.

Православная церковь 6 сентября чтит память мученика Евтихия — одного из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова, но он не входил в число 70 апостолов, приближенных к Христу. При этом Евтихия называют апостолом, поскольку он сыграл значительную роль в становлении христианства.

Наши предки этот день называли «Евтихий — тихие звезды». Считалось, что с этого дня дни становятся короче. Также украинцы верили, что 6 сентября активизировались нечистые силы, поэтому в лес старались не ходить, чтобы не заблудиться. Также остерегались лесного эха, красных цветков, кладбищенских и болотных огней. Кроме того, люди боялись смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя беду.

Народные приметы на 6 сентября:

  • дождь 6 сентября предвещает хороший урожай следующего года и сухую осень;
  • синица кричит 6 сентября — скоро наступит холодная осень;
  • много желудей выросло — зима будет долгой и суровой.

В мире 6 сентября отмечают День независимости королевства Свазиленд, День объединения в Болгарии, День чтения книг и Национальный день кофейного мороженого в США.

6 сентября в истории:


  • 1770 год — началось строительство Александровского форштадта. Впоследствии здесь встал город Александровск (современное Запорожье).
  • 1891 год — уроженцы села Небылов Ивано-Франковской области Иван Филиппов и Василий Елиняк начали волну украинской эмиграции в Канаду.
  • 1952 год — в Женеве подписали Всемирную конвенцию об авторском праве.

Именины 6 сентября отмечают Георгий и Петр.

Напомним, 5 сентября в мире отмечали Международный день благотворительности, который был установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 7 марта 2013 года.

Источник: Ракурс


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