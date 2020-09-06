На Донбасі тривають масштабні лісові пожежі, фото: прес-центр ООС

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На Донбасі під час боротьби з масштабними пожежами зникли двоє військових.

Вони брали участь у ліквідації пожежі біля селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області і були відрізані вогнем від решти особового складу. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Наразі пошуки зниклих військових тривають.

Зазначається, що на Донбасі досі триває пожежа поблизу Луганського. В районі населених пунктів Трьохізбенка — Лопаскине — Лобачеве вдалося локалізувати осередки загоряння.

Також у штабі ООС повідомляють, що вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі з початку минулої доби, 5 вересня, продовжує зберігатися режим тиші, збройних провокацій чи обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Нагадаємо, кілька днів тому на Луганщині під час боротьби з масштабними пожежами загинув старшина Артем Бондаренко. Він здійснював евакуацію військового майна під час стрімкого наближення вогню до позицій українських військових.