В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143456-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zabrav-jyttya-sche-ponad-30-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує забирати людські життя.

За добу померли ще 35 хворих, здолали коронавірусну хворобу COVID-19 578 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу в Україні виявлено ще 2 тис. 107 випадків цього захворювання.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:

Києві — 240 хворих;

Львівській області — 188 хворих;

Івано-Франківській області — 176 хворих;

Тернопільській області — 158 хворих;

Харківській області — 141 хворий.

Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксовано 135 тис. 894 випадки COVID-19;

померли 2 тис. 846 хворих;

одужали понад 62,2 тис. осіб.

Нагадаємо, 4 вересня в Україні було зафіксовано новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків захворювання на COVID-19.