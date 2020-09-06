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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні за добу забрав життя ще понад 30 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143456-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zabrav-jyttya-sche-ponad-30-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує забирати людські життя.
За добу померли ще 35 хворих, здолали коронавірусну хворобу COVID-19 578 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За добу в Україні виявлено ще 2 тис. 107 випадків цього захворювання.
Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:
- Києві — 240 хворих;
- Львівській області — 188 хворих;
- Івано-Франківській області — 176 хворих;
- Тернопільській області — 158 хворих;
- Харківській області — 141 хворий.
Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:
- зафіксовано 135 тис. 894 випадки COVID-19;
- померли 2 тис. 846 хворих;
- одужали понад 62,2 тис. осіб.
Нагадаємо, 4 вересня в Україні було зафіксовано новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків захворювання на COVID-19.
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