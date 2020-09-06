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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні за добу забрав життя ще понад 30 хворих (ІНФОГРАФІКА)

6 вер 2020, 10:16
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Коронавірус в Україні продовжує забирати людські життя.

За добу померли ще 35 хворих, здолали коронавірусну хворобу COVID-19 578 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу в Україні виявлено ще 2 тис. 107 випадків цього захворювання.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:

  • Києві — 240 хворих;
  • Львівській області — 188 хворих;
  • Івано-Франківській області — 176 хворих;
  • Тернопільській області — 158 хворих;
  • Харківській області — 141 хворий.

Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:

  • зафіксовано 135 тис. 894 випадки COVID-19;
  • померли 2 тис. 846 хворих;
  • одужали понад 62,2 тис. осіб.

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО


Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 4 вересня в Україні було зафіксовано новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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