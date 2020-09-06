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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

Коронавірус у Києві — зафіксовано вже понад 15 тис. випадків захворювання (ІНФОГРАФІКА)

6 вер 2020, 12:58
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Коронавірус у Києві за добу забрав життя шести мешканців столиці, одужали — 18 киян.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Загалом за добу виявили ще 240 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 — серед медпрацівників. 47 хворих госпіталізували, решта перебувають на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання

  • 123 жінки віком від 18 до 93 років;
  • шестеро дівчаток віком від одного до 16 років;
  • 102 чоловіків віком 21 до 86 років;
  • дев’ять хлопчиків віком від чотирьох до 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у таких районах Києва:

  • Солом‘янському — 36 хворих;
  • Дарницькому — 33 хворих;
  • Деснянському 32 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • зафіксовано 15 тис. 32 випадки COVID-19;
  • одужали понад 4,7 тис. хворих;
  • померли 240 інфікованих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, за минулу добу найбільше випадків коронавірусу в Україні зафіксували саме в Києві.

Джерело: Ракурс


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