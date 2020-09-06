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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»
Коронавірус у Києві — зафіксовано вже понад 15 тис. випадків захворювання (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143460-koronavirus-u-kyievi-zafiksovano-vje-ponad-15-tys-vypadkiv-zahvoruvannya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві за добу забрав життя шести мешканців столиці, одужали — 18 киян.
Мер Києві Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Загалом за добу виявили ще 240 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 — серед медпрацівників. 47 хворих госпіталізували, решта перебувають на самоізоляції.
Серед нових випадків захворювання
- 123 жінки віком від 18 до 93 років;
- шестеро дівчаток віком від одного до 16 років;
- 102 чоловіків віком 21 до 86 років;
- дев’ять хлопчиків віком від чотирьох до 17 років.
Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у таких районах Києва:
- Солом‘янському — 36 хворих;
- Дарницькому — 33 хворих;
- Деснянському 32 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- зафіксовано 15 тис. 32 випадки COVID-19;
- одужали понад 4,7 тис. хворих;
- померли 240 інфікованих.
Нагадаємо, за минулу добу найбільше випадків коронавірусу в Україні зафіксували саме в Києві.
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