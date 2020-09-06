У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143460-koronavirus-u-kyievi-zafiksovano-vje-ponad-15-tys-vypadkiv-zahvoruvannya-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві за добу забрав життя шести мешканців столиці, одужали — 18 киян.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Загалом за добу виявили ще 240 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 — серед медпрацівників. 47 хворих госпіталізували, решта перебувають на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання

123 жінки віком від 18 до 93 років;

шестеро дівчаток віком від одного до 16 років;

102 чоловіків віком 21 до 86 років;

дев’ять хлопчиків віком від чотирьох до 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у таких районах Києва:

Солом‘янському — 36 хворих;

Дарницькому — 33 хворих;

Деснянському 32 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

зафіксовано 15 тис. 32 випадки COVID-19;

одужали понад 4,7 тис. хворих;

померли 240 інфікованих.

Нагадаємо, за минулу добу найбільше випадків коронавірусу в Україні зафіксували саме в Києві.