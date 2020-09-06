В ВСУ продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине получил распространение во всех сферах, в том числе и среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил (ВСУ).

По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня, 6 сентября, в ВСУ на коронавирусную болезнь COVID-19 болеют 638 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

Кроме того, 662 человека находятся на самоизоляции, для 16 из них ее срок завершается в течение следующих трех суток.

За прошедшие сутки, 5 сентября, в ВСУ зарегистрировали еще 37 новых случаев коронавирусной болезни. Из них шесть человек госпитализированы в удовлетворительном состоянии, остальные лечатся на самоизоляции, у них наблюдается легкое течение заболевания

За все время эпидемии в ВСУ:

выздоровели — 1 тыс. 303 человека:

умерли — шестеро больных.

Напомним, всего в Украине за 5 сентября обнаружили еще 2 тыс. 107 случаев заболевания COVID-19, больше всего новых случаев инфицирования коронавируса зафиксировали в Киеве.