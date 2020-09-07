Более 2 тыс. украинцев подкосил коронавирус за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143479-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-podkosil-2-tys-174-cheloveka-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться быстрыми темпами. За минувшие сутки, 6 сентября, коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 2 тыс. 174 человека.
За минувшие сутки от болезни умер 31 человек, а побороть коронавирус сумели 379 пациентов. Также за сутки зафиксировали 2 тыс. 123 подозрения на инфицирование. Об этом 7 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
По состоянию на утро 7 сентября в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 138 тыс. 68 человек, а умерли 2 тыс. 877 человек. Побороть COVID-19 смогли 62 тыс. 606 человек, а сейчас болеют 72 тыс. 585 украинцев.
Больше всего случаев коронавируса 6 сентября фиксировали в таких регионах:
- Киев — 244 новых инфицированных;
- Львовская область — 186 случаев;
- Тернопольская область — 165 новых случаев;
- Черновицкая область — 163 новых больных;
- Ивано-Франковская область — 161 зараженный;
- Одесская область — 145 новых инфицированных.
Напомним, в Вооруженных силах Украины коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 638 человек. Кроме того, 662 человека находятся на самоизоляции.