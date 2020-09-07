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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

Более 2 тыс. украинцев подкосил коронавирус за сутки (ИНФОГРАФИКА)

7 сен 2020, 09:14
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться быстрыми темпами. За минувшие сутки, 6 сентября, коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 2 тыс. 174 человека.

За минувшие сутки от болезни умер 31 человек, а побороть коронавирус сумели 379 пациентов. Также за сутки зафиксировали 2 тыс. 123 подозрения на инфицирование. Об этом 7 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 7 сентября в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 138 тыс. 68 человек, а умерли 2 тыс. 877 человек. Побороть COVID-19 смогли 62 тыс. 606 человек, а сейчас болеют 72 тыс. 585 украинцев.

Больше всего случаев коронавируса 6 сентября фиксировали в таких регионах:

  • Киев — 244 новых инфицированных;
  • Львовская область — 186 случаев;
  • Тернопольская область — 165 новых случаев;
  • Черновицкая область — 163 новых больных;
  • Ивано-Франковская область — 161 зараженный;
  • Одесская область — 145 новых инфицированных.

Распространение коронавируса в Украине. Фото: covid19.rnbo.gov.ua


Распространение коронавируса в Украине. Фото: covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, в Вооруженных силах Украины коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 638 человек. Кроме того, 662 человека находятся на самоизоляции.

Источник: Ракурс


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