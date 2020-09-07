Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться быстрыми темпами. За минувшие сутки, 6 сентября, коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 2 тыс. 174 человека.

За минувшие сутки от болезни умер 31 человек, а побороть коронавирус сумели 379 пациентов. Также за сутки зафиксировали 2 тыс. 123 подозрения на инфицирование. Об этом 7 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 7 сентября в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 138 тыс. 68 человек, а умерли 2 тыс. 877 человек. Побороть COVID-19 смогли 62 тыс. 606 человек, а сейчас болеют 72 тыс. 585 украинцев.

Больше всего случаев коронавируса 6 сентября фиксировали в таких регионах:

Киев — 244 новых инфицированных;

Львовская область — 186 случаев;

Тернопольская область — 165 новых случаев;

Черновицкая область — 163 новых больных;

Ивано-Франковская область — 161 зараженный;

Одесская область — 145 новых инфицированных.

Напомним, в Вооруженных силах Украины коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 638 человек. Кроме того, 662 человека находятся на самоизоляции.