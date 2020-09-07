Взорвал дом в погоне за мухой пенсионер из Франции. Фото:

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Ракурс

Пенсионер во Франции взорвал свой дом, пытаясь убить надоедливую муху.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Паркуль-Шено в департаменте Дордонь, когда 80-летний мужчина хотел уничтожить надоедливое насекомое с помощью электрической мухобойки. Пенсионер собирался поужинать, но муха его раздражала. Об этом сообщает ВВС.

Оказалось, что в доме произошла утечка газа, а вызвал взрыв электрический разряд мухобойки. Хозяин дома отделался легким ожогом. Врачи сначала госпитализировали пациента, обследовали его и перевели в кемпинг.

Что касается дома, то он находится в аварийном состоянии, там частично обвалился потолок. Здание будут восстанавливать родные пенсионера. Журналистам не удалось узнать, погибла ли в результате взрыва муха.

Напомним, в Чернобыле нашли редких насекомых — пчелу-плотника, шмеля мохового и сфекса рыжеватого. Насекомых исследовали в рамках сотрудничества между Чернобыльским заповедником и институтом эволюционной экологии.