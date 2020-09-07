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Підірвав будинок у гонитві за мухою пенсіонер із Франції. Фото:

Підірвав будинок у гонитві за мухою пенсіонер із Франції

7 вер 2020, 12:30
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Пенсіонер у Франції підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.

Надзвичайна подія трапилася в місті Паркуль-Шено у департаменті Дордонь, коли 80-річний чоловік хотів знищити надокучливу комаху за допомогою електричної мухобійки. Пенсіонер збирався повечеряти, але муха його дратувала. Про це повідомляє ВВС.

Виявилося, що в будинку стався витік газу, а спричинив вибух електричний розряд мухобійки. Господар будинку відбувся легким опіком. Лікарі спершу госпіталізували пацієнта, обстежили його й перевели в кемпінг.


Щодо будинку, то він перебуває в аварійному стані, там частково обвалилася стеля. Будівлю відновлюватимуть рідні пенсіонера. Журналістам не вдалося дізнатися, чи загинула внаслідок вибуху муха.

Нагадаємо, у Чорнобилі знайшли рідкісних комах — бджолу-тесляра, джмеля мохового та сфекса рудуватого. Комах дослідили у рамках співпраці між Чорнобильським заповідником та інститутом еволюційної екології.


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