Тайфун "Хайшен". Фото: BBC

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Ракурс

Тайфун «Хайшен» вирував у Японії у неділю, 6 вересня. Стихія залишила без світла майже 430 тис. будинків, з прибережних міст евакуювали 8 млн осіб.

В країні закрили фабрики, школи, магазини і підприємства. Про це повідомляє BBC.





Під час вирування стихії постраждали 32 людини, загиблих немає. Сотні авіарейсів були скасовані через нищівний тайфун, залізничне сполучення припинили. Тайфун «Хайшен» рухався до південних островів Японії кілька днів, а у неділю істотно посилився і досяг берега.





Повідомляється, що попри те, що тайфун зсунувся у бік Південної Кореї, Японію очікуватиме рекордна кількість опадів. Вони можуть спричинити зсуви та паводки у річках. У низинних районах можуть трапитися потужні повені, особливо в гирлах річок.





«Хайшен» — це супертайфун, швидкість вітру в центрі якого сягає 80 м/c, що складає 290 км/год.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Японія цього літа відчула на собі всі ознаки глобального потепління. У префектурі Ніїгата в центральній частині Японії температура повітря досягла +40,2°C. Таку фантастичну для початку осені цифру метеорологи пояснюють впливом тайфуну «Майсак», який створює гарячі сухі потоки повітря.