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Тайфун "Хайшен". Фото: BBC

Нищівний тайфун накрив Японію, є постраждалі — фото та відео потужної стихії

7 вер 2020, 12:29
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Тайфун «Хайшен» вирував у Японії у неділю, 6 вересня. Стихія залишила без світла майже 430 тис. будинків, з прибережних міст евакуювали 8 млн осіб.

В країні закрили фабрики, школи, магазини і підприємства. Про це повідомляє BBC.

Тайфун "Хайшен" у Японії. Фото: BBC

Під час вирування стихії постраждали 32 людини, загиблих немає. Сотні авіарейсів були скасовані через нищівний тайфун, залізничне сполучення припинили. Тайфун «Хайшен» рухався до південних островів Японії кілька днів, а у неділю істотно посилився і досяг берега.

Тайфун "Хайшен" у Японії. Фото: BBC

Повідомляється, що попри те, що тайфун зсунувся у бік Південної Кореї, Японію очікуватиме рекордна кількість опадів. Вони можуть спричинити зсуви та паводки у річках. У низинних районах можуть трапитися потужні повені, особливо в гирлах річок.


«Хайшен» — це супертайфун, швидкість вітру в центрі якого сягає 80 м/c, що складає 290 км/год.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Японія цього літа відчула на собі всі ознаки глобального потепління. У префектурі Ніїгата в центральній частині Японії температура повітря досягла +40,2°C. Таку фантастичну для початку осені цифру метеорологи пояснюють впливом тайфуну «Майсак», який створює гарячі сухі потоки повітря.


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