Соратницю Тихановської Марію Колеснікову викрали в Мінську. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143490-soratnycu-tyhanovskoyi-mariu-kolesnikovu-vykraly-v-minsku-zmi.html

Ракурс

Марію Колеснікову, члена Координаційної ради і соратницю головного опозиціонера Білорусі Світлани Тихановської, ймовірно, викрали в Мінську. Очевидці повідомили, що близько 10 ранку невідомі посадили її в мікроавтобус, на якому було написано «Связь», і повезли у невідомому напрямку.

Все це сталося біля Національного художнього музею в Мінську. Про це пише білоруське видання TUT. BY з посиланням на очевидця подій Анастасію.

За словами дівчини, вона впізнала Колеснікову, адже бачила її раніше. Вона пройшла повз члена Координаційної ради і обернулася, щоб показати їй серце в знак подяки. Проте замість цього вона побачила, як «люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть».

Цей мікроавтобус з написом «Связь» був припаркований біля музею, стверджує Анастасія. Водночас дівчина не наважилася зняти те, що відбувалось, на телефон. Вона стверджує, що стояла дуже близько до цього мікроавтобусу та побоялася, що її теж затримають, якщо вона почне знімати викрадення на камеру.

Телефон Колеснікової доступний, але трубку вона не піднімає. Прес-секретар Координаційної ради Антон Родненков сказав, що Колеснікова була в центрі міста у справах. Про її зникнення він дізнався зі ЗМІ та став з’ясовувати, де перебуває Марія. Проте незабаром і телефон Родненкова став недоступний.

Член Координаційної ради Максим Знак зазначив, що зв’язку немає ще з двома цієї ради.

Як писав «Ракурс», 28 серпня невідомі затримали члена опозиційної Координаційної ради Віталія Кривка. Автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито подряпав інше авто, що рухалося поруч. Коли водії обох транспортних засобів зупинилися, під’їхав бус, з якого вийшли невідомі і забрали з собою Кривка.