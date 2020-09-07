«Скаженим піком» захворюваності на коронавірус налякав інфекціоніст

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143489-skajenym-pikom-zahvoruvanosti-na-koronavirus-nalyakav-infekcionist.html

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Коронавірус в Україні можуть діагностувати у понад 10 тис. людей на добу. Такий прогноз росту захворюваності дав інфекціоніст Вадим Арістов.

На його думку, різке зростання нових випадків захворювання має декілька причин. Про це він розповів у інтерв’ю для «Главред».

За словами медика, зараз вірус охоплює нові групи населення та території, що підвищує кількість хворих. Ще однією причиною захворювання лікар називає послаблення карантину, що призводить до контактування українців між собою.

Ще однією причиною рекордних значень захворюваності стане зниження середньодобової температури та вологості. Саме похолодання може спричинити шалено різкий сплеск захворюваності.



Він додав, що восени середня кількість нових хворих на коронавірус становитиме близько 4−6 тис. на добу.

Наголосимо, що наразі кількість нових хворих на коронавірус тримається на рівні 2 тис. випадків на добу. За останній місяць в Україні зафіксували 12 рекордів, а кожного дня кількість нових госпіталізованих у лікарнях зростає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) доручить регіонам підготувати додаткові 15 тис. ліжок для хворих на коронавірус. У такий спосіб влада намагається розподілити навантаження на медиків та створити місця для нового потоку хворих.