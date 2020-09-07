«Бешеным пиком» заболеваемости коронавирусом напугал инфекционист

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143489-beshenym-pikom-zabolevaemosti-koronavirusom-napugal-infekcionist.html

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Коронавирус в Украине могут находить у более чем 10 тыс. человек в сутки. Такой прогноз роста заболеваемости дал инфекционист Вадим Аристов.

По его мнению, резкий рост новых случаев заболевания имеет несколько причин. Об этом он рассказал в интервью для «Главред».

По словам медика, сейчас вирус охватывает все новые группы населения и территории, что повышает количество больных. Еще одной причиной распространения заболевания врач называет ослабление карантина, которое приводит к контактированию украинцев между собой и дальнейшему заражению населения.

Также инфекционист добавил, что на эпидемию повлияет снижение среднесуточной температуры и влажности. Именно похолодание может вызвать безумно резкий скачок заболеваемости. Он добавил, что осенью среднее количество новых больных коронавирусом составит около 4−6 тыс. случаев в сутки.

Отметим, что сейчас количество новых больных коронавирусом держится на уровне 2 тыс. случаев в сутки. За последний месяц в Украине зафиксировали 12 рекордов, а каждый день количество новых госпитализированных в больницах растет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины поручит регионам подготовить дополнительные 15 тыс. коек для больных коронавирусом. Таким образом власти пытаются распределить нагрузку на медиков и создать места для нового потока больных.