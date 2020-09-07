Сбил полицейского и пытался скрыться — в Херсоне задержали водителя-нарушителя (ФОТО)https://racurs.ua/n143488-sbil-policeyskogo-i-pytalsya-skrytsya-v-hersone-zaderjali-voditelya-narushitelya-foto.htmlРакурс
В Херсоне полиция задержала местного жителя, который на автомобиле сбил оперативника и пытался сбежать. Правоохранители обыскивали дом мужчины в рамках уголовного производства, начатого по факту хранения наркотиков.
Во время следственных действий 48-летний хозяин начал убегать. Во время побега он сбил старшего лейтенанта полиции и протащил оперативника на капоте с полкилометра. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Злоумышленник пытался скрыться за пределы области, но его задержали на автотрассе «Херсон-Джанкой-Феодосия». Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит наказание до пяти лет тюрьмы.
Напомним, 15 августа в Винницкой области пьяная водитель сбила четверых детей. Один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы попал в реанимацию.