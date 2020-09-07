В Херсоне водитель сбил полицейского. Фото: infopotik.com.ua

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В Херсоне полиция задержала местного жителя, который на автомобиле сбил оперативника и пытался сбежать. Правоохранители обыскивали дом мужчины в рамках уголовного производства, начатого по факту хранения наркотиков.

Во время следственных действий 48-летний хозяин начал убегать. Во время побега он сбил старшего лейтенанта полиции и протащил оперативника на капоте с полкилометра. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Злоумышленник пытался скрыться за пределы области, но его задержали на автотрассе «Херсон-Джанкой-Феодосия». Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

Напомним, 15 августа в Винницкой области пьяная водитель сбила четверых детей. Один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы попал в реанимацию.