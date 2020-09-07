У Херсоні водій збив поліцейського. Фото: infopotik.com.ua

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У Херсоні поліція затримала місцевого мешканця, який на автомобілі збив оперативника та намагався втекти. Правоохоронці обшукували оселю чоловіка у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом зберігання наркотиків.

Під час слідчих дій 48-річний господар почав тікати. Під час втечі він збив старшого лейтенанта поліції й протягнув оперативника на капоті з півкілометра. Про це 7 вересня повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зловмисник намагався втекти за межі області, але його затримали на автотрасі «Херсон-Джанкой-Феодосія». Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває у СІЗО, йому загрожує покарання до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, 15 серпня у Вінницькій області п’яна водійка збила чотирьох дітей. Один із травмованих хлопчиків в стані травматичної коми потрапив у реанімацію.