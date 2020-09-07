Соратницу Тихановской Марию Колесникову похитили в Минске. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143490-soratnicu-tihanovskoy-mariu-kolesnikovu-pohitili-v-minske-smi.html

Ракурс

Марию Колесникову, члена Координационного совета и соратницу главного оппозиционера Беларуси Светланы Тихановской, вероятно, похитили в Минске. Очевидцы сообщили, что около 10 утра неизвестные посадили ее в микроавтобус, на котором было написано «Связь», и увезли в неизвестном направлении.

Все это произошло возле Национального художественного музея в Минске. Об этом пишет белорусское издание TUT. BY со ссылкой на очевидца событий Анастасию.

По словам девушки, она узнала Колесникову, так как видела ее раньше. Она прошла мимо члена Координационного совета и обернулась, чтобы показать ей сердце в знак благодарности. Однако вместо этого она увидела, как «люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают».

Этот микроавтобус с надписью «Связь» был припаркован возле музея, утверждает Анастасия. При этом девушка не осмелилась снять происходящее на телефон. Она утверждает, что стояла очень близко к этому микроавтобусу и побоялась, что ее тоже задержат, если она начнет снимать похищение на камеру.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Колесникова одна была в центре города по делам. О ее исчезновении он узнал из СМИ и стал выяснять, где находится Мария. Однако вскоре и телефон Родненкова стал недоступен.

Член Координационного совета Максим Знак уточнил, что связи нет еще с двумя этого совета.

Как писал «Ракурс», 28 августа неизвестные задержали члена оппозиционной Координационного совета Виталия Кривко. Автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы поцарапал другое авто, двигающееся рядом. Когда водители обоих транспортных средств остановились, подъехал бус, из которого вышли неизвестные и забрали с собой Кривко.