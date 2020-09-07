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Ракурс
Тайфун "Хайшэн". Фото: BBC

Сокрушительный тайфун накрыл Японию, есть пострадавшие — фото и видео мощной стихии

7 сен 2020, 12:29
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Тайфун «Хайшэн» бушевал в Японии в воскресенье, 6 сентября. Стихия оставила без света почти 430 тыс. домов, из прибрежных городов эвакуировали 8 млн человек.

В стране закрыли фабрики, школы, магазины и предприятия. Об этом сообщает BBC.

Тайфун "Хайшен" у Японії. Фото: BBCВо время стихийного бедствия пострадали 32 человека, погибших нет. Сотни авиарейсов были отменили из-за тайфуна, железнодорожное сообщение прекратили. Тайфун «Хайшэн» двигался в сторону южных островов Японии несколько дней, а в воскресенье существенно усилился и достиг берега.

Тайфун "Хайшен" у Японії. Фото: BBCСообщается, что несмотря на то, что тайфун сместился в сторону Южной Кореи, Японию ожидает рекордное количество осадков. Они могут вызвать оползни и наводнения в реках. В низменных районах могут случиться мощные наводнения, особенно в устьях рек.


«Хайшэн» — это супертайфун, скорость ветра в центре которого достигает 80 м/c, что составляет 290 км/ч.

Напомним, ранее мы сообщали, что Япония этим летом почувствовала на себе все признаки глобального потепления. В префектуре Ниигата в центральной части Японии температура воздуха достигла +40,2°C. Такую фантастическую для начала осени цифру метеорологи объясняют влиянием тайфуна «Майсак», который создал горячие сухие потоки воздуха.


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