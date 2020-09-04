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Погода в Японии. Фото: Сегодня

Аномальная жара накрыла Японию, зафиксирован исторический рекорд

4 сен 2020, 14:42
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Япония этим летом почувствовала на себе все признаки глобального потепления. В префектуре Ниигата в центральной части Японии в четверг, 3 сентября, температура воздуха достигла +40,2°С.

Такая отметка в сентябре является самой высокой за всю историю температурных наблюдений. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что критическое значение в +40,2° зарегистрировали после полудня в городе Сандзе, который находится возле побережья Японского моря.

Такую фантастическую для начала осени цифру метеорологи объясняют влиянием тайфуна «Майсак», который создает горячие сухие потоки воздуха.

Рекордные температурные значения зафиксировали и в таких городах:


  • до +40° воздух прогрелся в городе Тайнай префектуры Ниигата;
  • до +39,1° столбики термометров поднялись в городе Цуруока префектуры Ямагата;
  • до +38,6° выросла температура в городе Вадзима префектуры Исикава.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Японии бушует аномальная жара. В столице страны Токио от жары в августе умерли 79 человек. Среди умерших более 80% — пожилые люди, в домах и квартирах которых не установлены кондиционеры.

Сейчас местные власти Токио рекомендует горожанам находиться в помещениях с кондиционерами днем ​​и соблюдать питьевой режим. Также советуют не выходить без особой необходимости днем на улицу.


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