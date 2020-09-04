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Спека у Японії. Фото: Сегодня

Аномальна спека накрила Японію, зафіксовано історичний рекорд

4 вер 2020, 14:42
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Японія цього літа відчула на собі всі ознаки глобального потепління. У префектурі Ніїгата в центральній частині Японії в четвер, 3 вересня, температура повітря досягла +40,2°C.

Така відмітка у вересні є найвищою за всю історію температурних спостережень. Про це повідомляє телеканал NHK.

Зазначається, що критичне значення в +40,2° зареєстрували після опівдня у місті Сандзе, що розташоване біля узбережжя Японського моря. Таку фантастичну для початку осені цифру метеорологи пояснюють впливом тайфуну «Майсак», який створює гарячі сухі потоки повітря.

Рекордні температурні значення зафіксували в таких містах:


  • до +40° повітря прогрілося в місті Тайнан префектури Ніїгата;
  • до +39,1° стовпчики термометрів піднялися в місті Цуруока префектури Ямагата;
  • до +38,6° зросла температура в місті Вадзіма префектури Ісікава.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Японії вирує аномальна спека. У столиці країни Токіо від спеки в серпні померли 79 осіб. Серед померлих понад 80% — люди похилого віку, у будинках і квартирах яких не встановлені кондиціонери.

Зараз місцева влада Токіо рекомендує городянам перебувати в приміщеннях з кондиціонерами вдень ​​та дотримуватися питного режиму. Також радять не виходити без особливої ​​необхідності вдень ​на вулицю.


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