Опитування у день виборів потрібне «слугам» для «власного користування», фото — РБК-Україна

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Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. У цей день серед виборців хочуть проводити соціологічне опитування. Проведення соціологічного опитування у день виборів необхідне партії влади «Слуга народу» виключно для «власного користування».

Його результати не матимуть законодавчої сили, пояснив Андрій Клочко, народний депутат від партії «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. В коментарі «Громадському радіо» він розповів, що такі соцопитування не матимуть законодавчої сили, але «будуть ідеальною формою зв’язку між народом та владою».

Минулого тижня профільний комітет Ради з питань організації державної влади з п’ятої спроби підтримав законопроект, який наділив Центральну виборчу комісію повноваженнями проводити соцопитування в день виборів.

Клочко вважає, що результати таких опитувань «будуть надзвичайно точними», оскільки у решті є підстави сумніватися — вони проводяться на вулиці і на чиєсь замовлення.

Інформація лише для внутрішнього використання, жодного механізму врахування його у законах, постановах та інших джерелах немає і не буде, — заявив депутат-«слуга».

Питання, які можуть бути включені в опитування, можуть стосуватися медичної реформи чи реформи освіти. Клочко вважає, що уряд і парламент у такий спосіб краще «зрозуміють бажання громадян» і «діятимуть відповідно до їхньої волі».

У день виборів опитування буде більш точним, оскільки на дільниці приходить велика кількість громадян, вважають автори законопроекту.

Нагадаємо, що в СН прагнуть ухвалити закон про соцопитування до 25 жовтня — проведення місцевих виборів в Україні. У законопроекті йдеться про те, що перелік запитань для опитування і територію опитування для ЦВК має надавати уряд.

Виборча кампанія в Україні стартувала 5 вересня.