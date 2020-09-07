Клоноване лоша. Фото: Фактрум

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Ракурс

Наукове відкриття у генетиці вдалося здійснити американським вченим. Науковці успішно клонували рідкісного коня Пржевальського, який помер понад 20 років тому.

Увесь цей час його ген зберігали в морозильній камері. Про це повідомляє прес-служба компанії Revive & Restore, що займалася цим проєктом.

Клоноване лоша дістало ім’я Курт. Його назвали на честь генетика Курта Беніршке, який створив перший у світі «заморожений зоопарк» для кріоконсервації генетичного матеріалу.

Лоша з’явилося на світ на початку серпня у зоопарку Сан-Дієго в Каліфорнії. Повідомляється, що науковці відтворили ген жеребця, який народився у 1975 році у Великій Британії. Згодом його привезли до США, де він прожив до 1998 року, поки не помер.





Клонування коня Пржевальського вже прокоментував американський біолог Бен Новак. Він заявив, що це перше клонування коня Пржевальського за останні 17 років, та назвав успішне клонування тварини науковим проривом.





Наголосимо, що кінь Пржевальського — це рідкісний дикий вид, який рятують від вимирання. Наразі у світі налічується близько 2 тис. коней. Повідомляється, що лоша Курт може бути надією на відтворення популяції тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Китаї лікарі військово-медичного університету військово-повітряних сил КНР провели серію експериментів з пересаджування піддослідним мавпам різних органів від свиней. В результаті мавпа, якій пересадили печінку свині, залишається живою.