Чи відбудеться Олімпіада 2021, розповіли у МОК

Олімпіаду в Токіо проведуть незалежно від коронавірусу. Фото: olympic.org

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Олімпійські ігри в Токіо відбудуться у 2021 році незалежно від ситуації з пандемією COVID-19.

Літня Олімпіада стане «іграми, які перемогли коронавірус», спортивний захід більше не переноситимуть. Ігри у будь-якому випадку пройдуть у визначені терміни. Про це заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс, повідомляє Yahoo Sports.

Вони пройдуть із COVID-19 чи без нього. Ігри розпочнуться 23 липня наступного року, — заявив він.

За словами Коутса, Олімпійські ігри мали стати символом відновлення Японії після катастрофічного землетрусу і цунамі в 2011 році. Але тепер вони будуть позиціонуватися як ігри, які переможуть пандемію.

Як відомо, в Олімпійський іграх 2020 року в Японії планувалася участь понад 11 тис. спортсменів з майже 200 країн світу. Наступного року Олімпіада пройде в період з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, в липні через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет переніс на 2021 рік Олімпійські ігри, які були заплановані цьогоріч у Токіо. Більш того, оргкомітет Олімпіади не виключав, що ігри взагалі можуть скасувати.