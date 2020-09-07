Дивовижний зоряний «вулик» сфотографував «Хаббл»

Скупчення зірок. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143497-dyvovyjnyy-zoryanyy-vulyk-sfotografuvav-habbl.html

Ракурс

«Хаббл», космічний телескоп, зафіксував незвичайне зоряне скупчення у сузір’ї Дорадо. Це скупчення відрізняється від інших незвичайним набором різнокольорових зірок, які розташовані поруч одна з одною.

Щільну групу з тисяч зірок можна побачити у південній півкулі. Знімок незвичайного явища опублікувала обсерваторія телескопа.

Скупчення зірок розташоване недалеко від краю Великої Магелланової Хмари, яка є супутником нашої галактики.

На зображенні видно, що зірки обертаються поруч одна з одною, як бджоли, які риються навколо вулика. У щільному центрі цього скупчення зірки розташовані у 100−1000 разів ближче одна до одної, ніж найближчі зірки до Сонця.

Повідомляється, що сині зірки сяють найяскравіше у ближньому ультрафіолетовому світлі, а червоні зірки освітлюють інфрачервоним світлом.





Зазвичай кульові скупчення містять зірки, народжені одночасно, але NGC 1805 містить незвичайну популяцію зірок. Науковці підозрюють, що до цього скупчення входить щонайменше два типа популяції з різницею у віці в мільйони років.

Вчені спостерігають за такими скупченнями зірок для того, щоб вивчити еволюцію зірок та їх життєвий цикл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний телескоп «Хаббл», розташований на навколоземній орбіті, зробив захоплюючий знімок вибухової хвилі, яку залишила по собі наднова зірка. Вибух цієї зірки відбувся у період між 10 і 20 тис. років тому, вона була приблизно у 20 разів масивнішою за наше Сонце.