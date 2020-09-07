Арсен Аваков пообіцяв безпеку хасидам в Умані. Фото: ukrreporter.com.ua

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, пообіцяв безпеку хасидам-прочанам, які прибувають в Умань для святкування єврейського Нового року.

У 2020 році свято Рош га-Шана в Умані планують відзначати 3 тис. хасидів. Іноземні прибуватимуть у місто попри пандемію коронавірусу. Поліція захищатиме паломників під час їхнього перебування в Умані. Про це 7 вересня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради, передає прес-служба МВС.

За словами міністра, всі паломники пройдуть тести на коронавірус. Окрім того, на час перебування хасидів у місті введуть технічні обмеження.

Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно, — запевнив Аваков.



Нагадаємо, цьогоріч конфлікти в Умані між місцевими жителями та хасидами виникають не вперше. Наприклад, 28 серпня біля синагоги на вулиці Лисенка виник конфлікт між паломниками-хасидами. Місцеві жителі не давали їм потрапити на територію, мотивували це загрозою розповсюдження коронавірусу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян) ККУ.

А 1 вересня в одному з місцевих магазинів четверо підлітків побили хасида й відібрали у нього продукти.