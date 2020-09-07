Рейтинг партий. Фото: Лига

https://racurs.ua/n143500-u-kogo-est-shansy-pobedit-na-mestnyh-vyborah-rasskazali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партий на местных выборах может сыграть ключевую роль, поскольку в этот раз избиратели отдадут свой голос не только за человека, но и за политсилу.

Новые данные социологов свидетельствуют о том, что если бы местные выборы состоялись на этой неделе, то большая часть опрошенных отдала бы свой голос за президентскую партию. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Если бы местные выборы проходили на следующей неделе, за «Слугу народа» отдали бы свои голоса 15% избирателей. Среди тех, определился и пойдет на выборы, за «слуг» готовы голосовать 30%.





Отметим, что по сравнению с опросом, который проводил Центр Разумкова в августе, рейтинг президентской партии несколько вырос.

Далее в списке расположились такие партии:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (9% среди всех респондентов и 17% среди тех, кто определился);

«Европейская солидарность» — 8% и 16%;

«Батькивщина» — 4% и 9% соответственно.

Остальные партии имеют менее 2% поддержки избирателей.

Опрос проводился с 30 по 31 августа методом телефонного интервью. Было опрошено 2 тыс. 472 респондента старше 16 лет. Опрос проводился во всех регионах, кроме оккупированных.





Напомним, ранее мы сообщали, что избирательная кампания официально стартовала в Украине 5 сентября. Местные выборы 2020 года запланированы на 25 октября.