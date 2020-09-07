Игорь Кизим, фото: Посольство Украины в Беларуси

https://racurs.ua/n143524-ukrainskiy-posol-vernulsya-v-minsk-posle-konsultaciy.html

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Протесты в Беларуси и события, связанные с передачей Минском Москве группы наемников, причастных к совершению преступлений на территории Украины, привели к отзыву в середине августа украинского посла в этой стране в Киев для консультации.

После проведения консультаций посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск, сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой посольство Украины в Минске.

На вопрос издания о том, как в дальнейшем будут строиться отношения между двумя государствами, Кизим отметил, что дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от ряда факторов, в частности развития ситуации в Беларуси и процессов интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.

Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в настоящее время официальные контакты между нашими странами «поставлены на паузу», — подчеркнул посол.

Напомним, 17 августа Кулеба сообщил, что Украина впервые в истории отзывает своего посла из Беларуси для консультаций.