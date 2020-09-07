Ігор Кизим, фото: Посольство України в Білорусі

https://racurs.ua/ua/n143524-ukrayinskyy-posol-povernuvsya-do-minska-pislya-konsultaciy.html

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Протести в Білорусі та події, пов’язані з передачею Мінськом Москві групи найманців, причетних до скоєння злочинів на території України, призвели до відкликання в середині серпня українського посла у цій країни до Києва для консультації.

Після проведення консультацій посол України в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням посольство України в Мінську.

На запитання видання щодо того, як надалі будуватимуться відносини між двома державами, Кизим зазначив, що подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від низки факторів, зокрема розвитку ситуації в Білорусі та процесів інтеграції Росії та Білорусі в межах Союзної держави.

Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами «поставлені на паузу», — наголосив посол.

Нагадаємо, 17 серпня Кулеба повідомив, що Україна вперше в історії відкликає свого посла з Білорусі для консультацій.