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Танкер «Делфі» затонув восени минулого року, фото: Адміністрація морських портів України

Підняття танкера «Делфі» знову відклали — названо причину

7 вер 2020, 21:28
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Танкер «Делфі», який восени минулого року під час шторму сів на мілину та затонув на пляжі в Одесі, в ніч на сьогодні, 7 вересня, мали зняти з мілини та відбуксирувати до порту Чорноморськ.

Однак під час обстеження водолазами корпусу судна в районі корми були виявлені додаткові пробоїни, заявив під час брифінгу голова Одеської облдержадміністрації (ОДА) Максим Куций, повідомляє агентство «Укрінформ».

Наразі тривають роботи з відкачки води з танків, щоб ліквідувати пошкодження корпусу судна, — зазначив очільник ОДА.

За словами Куцого, «Делфі» зможуть прикріпити до понтонів та видалити з пляжної зони Одеси лише після завершення робіт з герметизації танкера. Він наголосив, що це складна робота і терміни її завершення важко назвати.


Очільник ОДА висловив сподівання, що танкер зможуть підняти з мілини за день-два.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій вчора, 6 вересня, повідомив про повну готовність до здійснення фінального етапу операції з підняття танкера «Делфі».


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