В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143522-koronavirus-v-ukrayini-pomaranchevyy-lviv-zakryvaie-dytsadky-chervonyy-ivano-frankivsk.html

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Карантин в Україні передбачає поділ міст та районів на зони за епідеміологічною ситуацією в них. Найбільш суворою є «червона» зона, яка, зокрема, передбачає закриття, дитсадків, шкіл та інших навчальних закладів та перехід до дистанційного навчання.

Проте мер «червоного» Івано-Франківська Руслан Марцінків, не згідний з таким обмеженням, анонсував поновлення роботи шкіл та дитсадків з понеділка, 14 вересня. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Марцінків наголосив, що діти в місті підуть до шкіл у будь-якому разі, навіть якщо рішення про віднесення Івано-Франківська до «червоної» зони до того часу не буде переглянуте.

Водночас у Львові, який наразі перебуває в менш суворій «помаранчевій» зоні, через виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 закрили два дитсадки, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews з посиланням на мерію міста.

Також на дистанційне навчання перевели клас у навчальному закладі «Джерельце», де коронавірус виявили в асистента вчителя, та школі № 46, де випадок інфікування виявили в учня.

На Київщині 14 шкіл повністю або частково перевели на дистанційне навчання в зв’язку зі спалахами коронавируса серед учнів і вчителів. Загалом в області на дистанційному навчанні перебувають понад 1,5 тис. дітей.

Крім того, коронавірус виявили в низці навчальних закладів Миколаївської області, повідомляє видання «Николаевские новости» з посиланням на оперативний штаб при головному державному санітарному лікареві Миколаївщини.

Загалом випадки COVID-19 зареєстровані серед дітей та персоналу у 16 дитячих установах, з них 11 розташовані в Миколаєві.

В результаті низка шкільних класів, груп у дитсадках, а також окремих осіб відправлені на самоізоляцію.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про намір доручити регіонам підготувати ще 15 тис. ліжок для хворих на коронавірус.