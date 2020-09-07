В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

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Карантин в Украине предусматривает разделение городов и районов на зоны по эпидемиологической ситуации в них. Наиболее суровой является «красная» зона, которая, в частности, предусматривает закрытие, детсадов, школ и других учебных заведений и переход к дистанционному обучению.

Однако мэр «красного» Ивано-Франковская Руслан Марцинкив, который не согласен с таким ограничением, анонсировал возобновление работы школ и детсадов с понедельника, 14 сентября. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Марцинкив отметил, что дети в городе пойдут в школы в любом случае, даже если решение об отнесении Ивано-Франковска к «красной» зоне к тому времени не будет пересмотрено.

В то же время во Львове, который сейчас находится в менее строгом «оранжевой» зоне, из-за обнаружения коронавирусной болезни COVID-19 закрыли два детсада, сообщает Telegram канал PavlovskyNews со ссылкой на мэрию города.

Также на дистанционное обучение перевели класс учебном заведении «Джерельце», где коронавирус обнаружили у ассистента учителя, и школе № 46, где случай инфицирования обнаружили у ученика.

На Киевщине 14 школ полностью или частично перевели на дистанционное обучение в связи со вспышками коронавируса среди учеников и учителей. Всего в области на дистанционном обучении находятся более 1,5 тыс. детей.

Кроме того, коронавирус обнаружили в ряде учебных заведений Николаевской области, сообщает издание «Николаевские новости» со ссылкой на оперативный штаб при главном государственном санитарном враче Николаевщины.

Всего случаи COVID-19 зарегистрированы среди детей и персонала в 16 детских учреждениях, из них 11 расположены в Николаеве.

В результате ряд школьных классов, групп в детсадах, а также отдельных лиц отправлены на самоизоляцию.

Напомним, в Минздраве заявили о намерении поручить регионам подготовить еще 15 тыс. коек для больных коронавирусом.