Танкер «Делфи» затонул осенью прошлого года, фото: Администрация морских портов Украины

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Танкер «Делфи», который осенью прошлого года во время шторма сел на мель и затонул на пляже в Одессе, в ночь на сегодня, 7 сентября, должны были снять с мели и отбуксировать в порт Черноморск.

Однако при обследовании водолазами корпуса судна в районе кормы были обнаружены дополнительные пробоины, заявил во время брифинга глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Максим Куцый, сообщает агентство «Укринформ».

Сейчас продолжаются работы по откачке воды из танков, чтобы ликвидировать повреждения корпуса судна, — отметил глава ОГА.

По словам Куцого, «Делфи» смогут прикрепить к понтонам и удалить из пляжной зоны Одессы только после завершения работ по герметизации танкера. Он подчеркнул, что это сложная работа и сроки ее завершения трудно назвать.

Глава ОГА выразил надежду, что танкер смогут снять с мели за день-два.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий вчера, 6 сентября, сообщил о полной готовности к осуществлению финального этапа операции по поднятию танкера «Делфи».