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Ракурс
Справу про скасування місцевих виборів розглянуть в Окружному адмінсуді, фото — УП

Справу про скасування місцевих виборів розглянуть в Окружному адмінсуді Києва

10 вер 2020, 12:46
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Місцеві вибори-2020 в Україні можут не відбутися. Справу про їх скасування розглянуть в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК).

Ця інстанція прийняла позов щодо скасування постанови ЦВК про вибори 25 жовтня і відкрила провадження у справі, повідомляє сайт ОАСК.

В ОАСК оскаржують постанову Центральної виборчої комісії № 160 від 8 серпня «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року».


Позов до суду подала громадська організація «Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села». Позивач вважає, що постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 2 жовтня.

Джерело: Ракурс


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