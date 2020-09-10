Ситник не з'явився на слухання у КСУ та пояснив причину. Фото: glavcom.ua

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Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро, не з’явився у Конституційний суд на усні слухання у справі щодо конституційності закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Посадовець відмовився прийти на слухання, бо його запросили як виконувача обов’язків директора відомства. Водночас у НАБУ Ситника вважають діючим директором. Про це 10 вересня повідомляє «Укрінформ».

На засідання суду з’явився керівник юридичного управління бюро Ігор Ярчак. Суддя-доповідач у даній справі запитав у нього, хто виконує обов’язки директора Антикорупційного бюро. Ярчак відповів, що обов’язки директора НАБУ виконує директор НАБУ Артем Ситник і додав, що він це робить на підставі закону про НАБУ. Ярчак зазначив, що в бюро відсутній в. о. директора, як йшлося у запрошенні Конституційного суду на усні слухання у цій справі.

Як відомо, Конституційний суд 10 вересня мав розпочати розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону «Про Національне антикорупційне бюро України». Автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Антикорупційного бюро державним правоохоронним органом.

Нагадаємо, народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив про здійснення в Україні конституційного перевороту директором НАБУ Артемом Ситником, оскільки той відмовився підкоритися рішенню Конституційного суду.