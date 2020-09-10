145 класів українських шкіл вже відправили на самоізоляцію. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143643-145-klasiv-ukrayinskyh-shkil-vje-vidpravyly-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Коронавірусу не вдалося уникнути в українських школах. Не минуло й двох тижнів від початку навчального року, а на самоізоляцію вже відправили 145 класів українських шкіл. Загалом в Україні налічується 199 тис. 704 класи.

Рішення про самоізоляцію учнів було прийнято під час епідеміологічного розслідування, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами Степанова, підчас розгляду даного питання враховувалися рекомендації лікарів та епідеміологів.

Як відомо, учні шкіл, розташованих у «зеленій», «жовтій» та «помаранчевій» зонах, сіли за парти 1 вересня. Якщо серед дітей фіксують коронавірус або є загроза поширення інфекції, то на самоізоляцію відправляють увесь клас.

Якщо навчальний заклад розташований у «червоній» зоні, то діти до школи не ходять і займаються дистанційно.

Останні рекомендації МОЗ:

учні 1−4 класів можуть не використовувати захисні маски або респіратори;

педагоги навчальних закладів у «помаранчевій» зоні зобов’язані використовувати захисні щитки;

педагоги навчальних закладів у «зеленій» та «жовтій» зонах зобов’язані лише дотримуватися соціальної дистанції;

вчителя допускаються до роботи тільки після проходження термометрії;

антисептики і дозатори повинні бути на вході до навчального закладу. Надалі рекомендується ретельно мити руки з милом після кожного уроку.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін має намір зупиняти коронавірус у школах за рахунок місцевих бюджетів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив школам шукати кошти на придбання масок і антисептиків у місцевих бюджетах.