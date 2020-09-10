145 классов украинских школ уже отправили на самоизоляцию. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143643-145-klassov-ukrainskih-shkol-uje-otpravili-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Коронавируса не удалось избежать в украинских школах. Не прошло и двух недель после начала учебного года, а на самоизоляцию уже отправили 145 классов украинских школ. Всего в Украине насчитывается 199 тыс. 704 класса.

Решение о самоизоляции учеников было принято во время эпидемиологического расследования, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, при рассмотрении данного вопроса учитывались рекомендации врачей и эпидемиологов.

Как известно, ученики школ, расположенных в «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зонах, сели за парты 1 сентября. Если среди детей фиксируют коронавирус или есть угроза распространения инфекции, то на самоизоляцию отправляют весь класс.

Если учебное заведение расположено в «красной» зоне, то дети в школу не ходят и занимаются дистанционно.

Основные рекомендации Минздрава:

ученики 1−4 классов могут не использовать защитные маски или респираторы;

педагоги учебных заведений в «оранжевой» зоне обязаны использовать защитные щитки;

педагоги учебных заведений в «зеленой» и «желтой» зонах обязаны лишь соблюдать социальную дистанцию;

учителя допускаются к работе только после прохождения термометрии;

антисептики и дозаторы должны находиться на входе в учебное заведение. В дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки с мылом после каждого урока.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин намерен останавливать коронавирус в школах за счет местных бюджетов. Премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал школам искать денежные средства на приобретение масок и антисептиков в местных бюджетах.