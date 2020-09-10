145 классов украинских школ уже отправили на самоизоляцию

145 классов украинских школ уже отправили на самоизоляциюhttps://racurs.ua/n143643-145-klassov-ukrainskih-shkol-uje-otpravili-na-samoizolyaciu.htmlРакурс
Коронавируса не удалось избежать в украинских школах. Не прошло и двух недель после начала учебного года, а на самоизоляцию уже отправили 145 классов украинских школ. Всего в Украине насчитывается 199 тыс. 704 класса.
Решение о самоизоляции учеников было принято во время эпидемиологического расследования, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова, при рассмотрении данного вопроса учитывались рекомендации врачей и эпидемиологов.
Как известно, ученики школ, расположенных в «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зонах, сели за парты 1 сентября. Если среди детей фиксируют коронавирус или есть угроза распространения инфекции, то на самоизоляцию отправляют весь класс.
Если учебное заведение расположено в «красной» зоне, то дети в школу не ходят и занимаются дистанционно.
Основные рекомендации Минздрава:
- ученики 1−4 классов могут не использовать защитные маски или респираторы;
- педагоги учебных заведений в «оранжевой» зоне обязаны использовать защитные щитки;
- педагоги учебных заведений в «зеленой» и «желтой» зонах обязаны лишь соблюдать социальную дистанцию;
- учителя допускаются к работе только после прохождения термометрии;
- антисептики и дозаторы должны находиться на входе в учебное заведение. В дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки с мылом после каждого урока.
Как ранее писал «Ракурс», Кабмин намерен останавливать коронавирус в школах за счет местных бюджетов. Премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал школам искать денежные средства на приобретение масок и антисептиков в местных бюджетах.