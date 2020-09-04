Шкарлет посоветовал «жить на позитиве», комментируя необеспечение школ масками

https://racurs.ua/n143402-shkarlet-posovetoval-jit-na-pozitive-kommentiruya-neobespechenie-shkol-maskami-video.html

Ракурс

Сергей Шкарлет, временно исполняющий обязанности министра образования и науки, в ходе дискуссии об уровне обеспечения школ масками и антисептиками заявил, что «самое важное — жить на позитиве»

Во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» Шкарлет рассказал, что сейчас «действительно есть школы, в которых не хватает и масок, и средств защиты».

Так же как и люди разные по своему достатку, — отметил и. о. министра.

Кроме этого, чиновник рассчитывает на выделение 3 млрд грн на закупку средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для учебных заведений из Фонда по борьбе с коронавирусом уже на следующей неделе.

Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам отказало в финансировании старых секвестрированных программ. На этот раз мы сделали новый запрос исключительно на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн, — сказал он.

Одновременно он отметил, что прежде всего МОН рассчитывает на деньги, которые уже есть.

Нардеп от «Голоса» Инна Совсун раскритиковала главу МОН за то, что эти вопросы все еще не решены, а учебный год уже начался. Во время обсуждения этого вопроса между Совсун и Шкарлетом произошла ссора. Шкарлет сказал, что по закону местные власти и должны были заниматься этим обеспечением.

Экс-советник министра образования, основательница ОО «Smart Образование» и «Родительский контроль» Иванна Коберник отметила, что упомянутые остатки образовательной субвенции есть не у всех областях. А Шкарлет заявил, что средства есть во всех городах и начал раздавать советы в адрес оппонентки.

Вам нужно бы пройти общественный конкурс или на и. о., или на министра образования. Вы лучше всех знаете. Живите на позитиве прежде всего. Это самое главное, что надо делать, — заявил Шкарлет в ответ.

Ранее Шкарлет заявлял, что из фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли и сейчас он пуст. Педагоги требовали, чтобы правительство профинансировало закупку антисептиков и масок для учителей, помощь заболевшим учителям, оплату дополнительной нагрузки на педагогов и обеспечение онлайн-образования.