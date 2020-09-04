Шкарлет порадив “жити на позитиві”, коментуючи незабезпечення шкіл масками

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Сергій Шкарлет, тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти та науки, під час дискусії щодо рівня забезпеченості шкіл масками та антисептиками заявив, що «найважливіше — жити на позитиві»

Під час ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» Шкарлет розповів, що нині «справді є школи в яких бракує і масок, і засобів захисту».

Так само як і люди є різні за своїм достатком, — зауважив в. о. міністра.

Окрім цього, чиновник розраховує на виділення 3 млрд грн на закупівлю засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для закладів освіти з Фонду боротьби з коронавірусом наступного тижня.

Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам відмовило щодо фінансування старих секвестрованих програм. Цього разу ми зробили новий запит суто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн, — сказав він.

Одночасно він зауважив, що передусім МОН розраховує на гроші, які вже є.

Нардеп від «Голосу» Інна Совсун розкритикувала очільника МОН за те, що ці питання все ще не вирішені, а навчальний рік вже почався. Під час обговорення цього питання між Совсун та Шкарлетом сталася суперечка. Шкарлет сказав, що за законом місцева влада і мала займатися цим забезпеченням.

Екс-радниця міністра освіти, засновниця ГО «Smart Освіта» та «Батьківський контроль» Іванна Коберник зауважила, що згадані залишки освітньої субвенції є не у всіх областях. А Шкарлет заявив, що кошти є у всіх містах і почав роздавати поради на адресу опонентки.

Вам треба мабуть пройти суспільний конкурс або на в. о., або на міністра освіти. Ви краще за всіх знаєте. Живіть на позитиві перш за все. Це саме головне, що треба робити, — заявив Шкарлет у відповідь.

Нагадаємо, раніше Шкарлет заявляв, що з фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли й зараз він порожній. Педагоги вимагали, аби уряд профінансував закупівлю антисептиків та масок для вчителів, допомогу вчителям, які захворіли, оплату додаткового навантаження на вчителів і забезпечення онлайн-освіти.