Чей Крым, рассказали изгнанные из Беларуси оппозиционеры. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n143642-chey-krym-rasskazali-izgnannye-iz-belarusi-oppozicionery.html

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Иван Кравцов и Антон Родненков — белорусские оппозиционеры, которых насильно выдворили в Украину — выразили свою позицию относительно территориальной принадлежности Крыма.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси по-разному ответили на этот вопрос. Так, Родненков заявил, что уважает территориальную целостность Украины. Об этом он рассказал в эфире «Украина 24».

Он отметил, что вопрос суверенитета и территориальной целостности не должны стоять.

Между тем его коллега Иван Кравцов высказал официальную позицию Беларуси — де-юре Крым украинский, а де-факто — российский.

Напомним, ранее главная оппозиционерка Беларуси Светлана Тихановская отметила, что тоже придерживается официальной позиции Беларуси относительно территориальной принадлежности Крыма. Политик соглашается, что ситуация с Крымом очень сложная и сами белорусы имеют разные взгляды на этот вопрос. Тихановская не хочет, чтобы Крым разъединил граждан Беларуси.