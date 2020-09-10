Чий Крим, розповіли білоруські опозиціонери-вигнанці. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n143642-chyy-krym-rozpovily-biloruski-opozycionery-vygnanci.html

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Іван Кравцов і Антон Родненков — білоруські опозиціонери, яких насильно вигнали до України — висловили свою позицію щодо територіальної приналежності Криму.

Члени Координаційної ради опозиції Білорусі по-різному відповіли на це питання. Так, Родненков заявив, що поважає територіальну цілісність України. Про це він розповів в ефірі «Україна 24».

Він зазначив, що питання суверенітету і територіальної цілісності не повинні стояти.

Тим часом його колега Іван Кравцов висловив офіційну позицію Білорусі — де-юре Крим український, а де-факто — російський.

Нагадаємо, раніше головна опозиціонерка Білорусі Світлана Тихановська зазначила, що теж дотримується офіційної позиції Білорусі щодо територіальної приналежності Криму. Політик погоджується, що ситуація з Кримом дуже складна і самі білоруси мають різні погляди це питання. Тихановська не хоче, щоб Крим роз'єднав громадян Білорусі.