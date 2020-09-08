Білоруські опозиціонери розповіли, як записувалося відеозвернення у лісі. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n143574-biloruski-opozycionery-rozpovily-yak-zapysuvalosya-videozvernennya-u-lisi-video.html

Ракурс

Викрадені 7 вересня у Мінську лідери протестів у Білорусі Іван Кравцов та Антон Родненков розповіли, як відбувався запис відеозвернення, яке було знято незадовго до їхнього видворення із Білорусі.

Білоруські опозиціонери заявляють, що силовики вивезли їх до лісу, де вимагали записати відео. Текст заяви білоруські силовики запропонували свій, але опозиціонерам все ж вдалося узгодити більш нейтральний варіант заяви. Про це білоруські опозиціонери повідомили під час прес-конференції.

За словами Кравцова, п’ять силовиків відвезли його до лісу кілометра за два. Один із силовиків тримав діодну лампу. Другий чоловік у балаклаві та камуфляжній формі дав Кравцову селф-палицю. Запис відео веівся під жорстким контролем двох силовиків.

Родненков заявив, що в машині він виявив тести на коронавірус та квитки для себе і Кравцова до Туреччини на 8 вересня. Також був авіаквиток для Марії Колеснікової, яка повинна була летіти до Німеччини через Відень.

На думку опозиціонерів, це робили білоруські силовики для того, щоб депортувати опонентів влади з країни.

Як раніше писав «Ракурс», Колеснікова порвала свій паспорт підчас спроби її насильницького виселення із Білорусі. Після цього опозиціонерка не могла бути пропущена прикордонниками і не покинула меж Білорусі. Достовірно невідомо, де наразі перебуває Колеснікова.