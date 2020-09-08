9 вересня свято — Міжнародний день краси. Фото: inorehovo.ru

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9 вересня свято — Міжнародний день краси. Свято було засновано Міжнародним комітетом естетики і косметології СІДЕСКО. Особливо широко Міжнародний день краси став відзначатися із 1995 року. Цього дня у багатьох містах проводяться конкурси краси.

Перший в історії конкурс краси пройшов у Бельгії у вересні 1888 року, а перший конкурс краси «Міс Світу» відбувся у Лондоні у квітні 1951 року.

Але не завжди в конкурсах беруть участь представниці слабкої статі з класичними параметрами 90−60−90. Журі виділяють учасниць, наділених неповторною красою, яка полягає у своєрідності зовнішнього вигляду.

Крім конкурсів краси цього дня також проводяться різні ходи, акції і фестивалі, у яких беруть участь і заохочуються особи із зовнішністю, що не відповідає модельним стандартам або відрізняється своєрідністю. Цей день вважають своїм професійним святом косметологи, виробники і продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу та усі фахівці індустрії краси.

Крім того, 9 вересня усі християни вшановують пам’ять преподобного Пімена Великого. Преподобний Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. Ще у молодості він дав обітницю мовчання і зречення від світу, оселившись у пустельному скиті разом зі своїми братами: старшим Анувієм і молодшим, ім’я якого залишилося невідомим.

Святий Пімен убивав свою плоть, виснажував її великими трудами і підкоряв її на служіння духу. Він зійшов на вершину безпристрасності і став славетнішим серед усіх пустельних отців, як найбільш досконалий у чеснотах. Преподобний Пімен помер у віці 110 років. Його смерть датується близько 450 року.

Також 9 вересня відзначається День державної незалежності Республіки Таджикистан. Саме цього дня у 1991 році на сесії Меджлісу Олі Республіки Таджикистан було прийнято постанову і заяву «Про державну незалежність Республіки Таджикистан».