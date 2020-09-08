Нові тарифні плани для бізнесу і населення оприлюднив «Нафтогаз». Фото: Delo.ua

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Ракурс

Ціна на газ є справжнім каменем спотикання для українського бізнесу та населення. Адже від цього залежить собівартість продукції, що випускається, а також тарифи на опалення та гарячу воду. «Нафтогаз» презентував нові тарифні плани для бізнесу і населення.

Для бізнесу передбачені тарифи «Річний», «Квартальний» та «Місячний», повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

У компанії вважають, що тариф «Річний» найкраще підходить для газопостачальних компаній. Він передбачає різні умови оплати, враховує середній профіль за останні п’ять років, а також прив’язаний до щоденних котирувань газового хаба NCG.

Тариф «Квартальний» доступний на останній квартал поточного року і перший квартал 2021 року лотами до 150 тис. куб. м у рамках торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Ціна буде фіксуватися у момент укладення договору на біржі і буде незмінною протягом кварталу. Газ поставляється рівними частинами протягом кварталу.

Тарифний план «Місячний» доступний у вигляді лота до 50 тис. куб. м на УЕБ, а ціна газу буде залишатися фіксованою протягом місяця. За даним тарифним планом газ може поставлятися у поточному місяці, а також на один або на два місяці вперед.

Для населення газ буде доступний за тарифними планами «Місячний» і «Річний». «Місячний» тарифний план передбачає, що ціна на газ буде змінюватися щомісяця і залежатиме від коливань вартості блакитного палива на ринку.

«Річний» тариф передбачає ціну на газ, яка фіксується під час укладання договору. Споживач щомісячно сплачує фіксовану суму за газ протягом року. Якщо споживач використовує менше запланованого обсягу, то в кінці року йому повертається зекономлена сума.

Як раніше писав «Ракурс», у перші два тижні вересня річну ціну зафіксують на рівні 4,73 грн/куб. м без вартості розподілу, а вже з 16 по 30 вересня вартість тарифу складе 5,24 грн/куб. м.