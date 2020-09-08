Новые тарифные планы для бизнеса и населения обнародовал «Нафтогаз». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n143572-novye-tarifnye-plany-dlya-biznesa-i-naseleniya-obnarodoval-naftogaz.html

Ракурс

Цена на газ является настоящим камнем преткновения для украинского бизнеса и населения. Ведь от этого во многом зависит себестоимость выпускаемой продукции, также тарифы на отопление и горячую воду. «Нафтогаз» презентовал новые тарифные планы для бизнеса и населения.

Для бизнеса предусмотрены тарифы «Годовой», «Квартальный» и «Месячный», сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В компании считают, что тариф «Годовой» лучше всего подходит для газоснабжающих компаний. Он предполагает различные условия оплаты, учитывает средний профиль за последние пять лет, а также привязан к ежедневным котировкам газового хаба NCG.

Тариф «Квартальный» доступен на последний квартал текущего года и первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена будет фиксироваться в момент заключения договора на бирже и будет неизменной на протяжении квартала. Газ поставляется равными частями на протяжении квартала.

Тарифный план «Месячный» доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м на УЭБ, а цена газа будет оставаться фиксированной на протяжении месяца. По данному тарифному плану газ может поставляться в текущем месяце, а также на один или на два месяца вперед.

Для населения газ будет доступен по тарифным планам «Месячный» и «Годовой». При «Месячном» тарифном плане цена на газ будет меняться ежемесячно и зависеть от колебаний стоимости голубого топлива на рынке.

«Годовой» тариф предполагает цену на газ, которая фиксируется во время заключения договора. Потребитель ежемесячно уплачивает фиксированную сумму за газ на протяжении года. Если потребитель использует меньше запланированного объема, то в конце года ему возвращается сэкономленная сумма.

Как ранее писал «Ракурс», в первые две недели сентября летнюю цену зафиксируют на уровне 4,73 грн/куб. м без стоимости распределения, а уже с 16 по 30 сентября стоимость тарифа составит 5,24 грн/куб. м.