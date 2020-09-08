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Ракурс
Воду в Сімферополь окупаційні війська качають із перекритої річки. Фото: YouTube

Окупаційні війська качають воду в Сімферополь із перекритої річки (ФОТО)

8 вер 2020, 20:06
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Вода в Крим із континентальної України не надходить і окупанти вирішили вдатися до радикальних заходів, щоб забезпечити водопостачанням Сімферополь. Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу.

Із невеликої утвореної водойми воду качають для забезпечення потреб Сімферополя, повідомляє «Крим.Реаліі».

На місці проведення робіт розбите військове наметове містечко, задіяна чисельна техніка.

Воду в Сімферополь окупаційні війська качають із перекритої річки. Фото: Крим.РеалііВійськові проклали трубопровід, у який вода подається спеціальними насосами.

Воду в Сімферополь окупаційні війська качають із перекритої річки. Фото: Крим.РеалііЗемляна дамба повністю перекрила річку, після неї русло перетворилося на «пустелю».

Воду в Сімферополь окупаційні війська качають із перекритої річки. Фото: Крим.Реаліі

Як відомо, вода з Білогірського водосховища через річку Біюк-Карасу забезпечувала водою не тільки Феодосію та Судак, а й розташовані уздовж русла річки села, а також такі великі об'єкти, як арт-форум «Таврида» та Білогірська мега-теплиця.


Тепер усі водні ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. На думку місцевих активістів, такі дії російських військових загрожують великими бідами.

Як раніше писав «Ракурс», за серпень кримські водосховища обміліли на 12 млн кубометрів води. За останній час в анексованому Криму пересохли кілька основних річок.


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