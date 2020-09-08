Воду в Сімферополь окупаційні війська качають із перекритої річки. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n143571-okupaciyni-viyska-kachaut-vodu-v-simferopol-iz-perekrytoyi-richky-foto.html

Ракурс

Вода в Крим із континентальної України не надходить і окупанти вирішили вдатися до радикальних заходів, щоб забезпечити водопостачанням Сімферополь. Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу.

Із невеликої утвореної водойми воду качають для забезпечення потреб Сімферополя, повідомляє «Крим.Реаліі».

На місці проведення робіт розбите військове наметове містечко, задіяна чисельна техніка.

Військові проклали трубопровід, у який вода подається спеціальними насосами.

Земляна дамба повністю перекрила річку, після неї русло перетворилося на «пустелю».

Як відомо, вода з Білогірського водосховища через річку Біюк-Карасу забезпечувала водою не тільки Феодосію та Судак, а й розташовані уздовж русла річки села, а також такі великі об'єкти, як арт-форум «Таврида» та Білогірська мега-теплиця.

Тепер усі водні ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. На думку місцевих активістів, такі дії російських військових загрожують великими бідами.

Як раніше писав «Ракурс», за серпень кримські водосховища обміліли на 12 млн кубометрів води. За останній час в анексованому Криму пересохли кілька основних річок.