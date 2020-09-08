Француза оштрафували на 1 тис. євро за спробу вивезення із Італії піску в пляшках. Фото: Italymix.ru

https://racurs.ua/ua/n143570-francuza-oshtrafuvaly-na-1-tys-ievro-za-sprobu-vyvezennya-iz-italiyi-pisku-v-plyashkah-foto.html

Ракурс

Штраф у розмірі 1 тис. євро доведеться заплатити французькому туристу, який намагався у якості сувеніра вивезти з Італії 2 кг піску, мушлі та каміння.

Француз намагався вивезти пісок, мушлі і каміння, які зібрав на пляжах Сардинії, повідомляє CNN.

Французького туриста затримали в аеропорту, коли в багажі виявили заборонені предмети, які він намагався вивезти з країни у пластикових пляшках та пакетах.

Як відомо, з 2017 року законом забороняється вивозити з пляжів Сардинії пісок, мушлі і навіть каміння. За таке порушення загрожує штраф від 500 євро до 3 тис. євро і навіть тюремне ув’язнення в залежності від кількості піску.

Наприклад, минулого року одній французькій парі загрожувала в’язниця за спробу вивезення 40 кг піску із Сардинії. Подружжя запевняло, що не знало про таку заборону.

Таке обмеження місцевій владі довелося ввести для запобігання незаконної торгівлі піском. В інтернеті досі можна знайти сайти, на яких продають пісок із Сардинії. Найбільш популярними є рожевий та білий пісок.

Поліцейські постійно патрулюють пляжі Сардинії з метою запобігання крадіжок піску.

Як раніше писав «Ракурс», уряд Андалусії, автономної області в Іспанії, вирішив зробити обов’язковим носіння масок на території всього краю, навіть якщо є можливість зберігати безпечну дистанцію. Влада вимагає носити засоби індивідуального захисту в закритих і відкритих приміщеннях: барах і на терасах ресторанів, а також на пляжах.