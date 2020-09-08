Француза оштрафовали на 1 тыс. евро за попытку вывоза из Италии песка в бутылках. Фото: Italymix.ru

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Ракурс

Штраф в размере 1 тыс. евро придется заплатить французскому туристу, который пытался в качестве сувенира вывезти из Италии 2 кг песка, ракушек и камней.

Француз пытался вывезти песок, ракушки и камни, которые собрал на пляжах Сардинии, сообщает CNN.

Французского туриста задержали в аэропорту, когда в багаже обнаружили запрещенные предметы, которые он пытался вывезти из страны в пластиковых бутылках и пакетах.

Как известно, с 2017 года законом запрещается вывозить из пляжей Сардинии песок, ракушки и даже камни. За такое нарушение грозит штраф от 500 евро до 3 тыс. евро и даже тюремное заключение в зависимости от количества вывозимого песка.

Например, в прошлом году одной французской паре грозила тюрьма за попытку вывоза 40 кг песка из Сардинии. Супруги уверяли, что не знали о таком запрете.

Такое ограничение местным властям пришлось ввести для предотвращения незаконной торговли песком. В интернете до сих пор можно найти сайты, на которых продают песок из Сардинии. Наиболее популярными являются розовый и белый песок.

Полицейские постоянно патрулируют пляжи Сардинии с целью предотвращения воровства песка.

Как ранее писал «Ракурс», правительство Андалусии, автономной области в Испании, решило сделать обязательным ношение масок на территории всего края, даже если есть возможность сохранять безопасную дистанцию. Власти требуют носить средства индивидуальной защиты в закрытых и открытых помещениях: барах и на террасах ресторанов, а также на пляжах.