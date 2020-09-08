Воду в Симферополь оккупационные войска качают из перекрытой реки. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n143571-okkupacionnye-voyska-kachaut-vodu-v-simferopol-iz-perekrytoy-reki-foto.html

Ракурс

Вода в Крым из континентальной Украины не поступает и оккупанты решили прибегнуть к радикальным мерам, чтобы обеспечить водоснабжением Симферополь. Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу.

Из небольшого образовавшегося водоема воду качают для обеспечения нужд Симферополя, сообщает «Крым.Реалии».

На месте проведения работ разбит военный палаточный городок, задействовано много техники.

Военные проложили трубопровод, в который вода подается специальными насосами.

Земляная дамба полностью перекрыла реку, после нее русло превратилось в «пустыню».

Как известно, вода из Белогорского водохранилища через реку Биюк-Карасу обеспечивала водой не только Феодосию и Судак, но и лежащие вдоль русла реки села, а также такие крупные объекты, как арт-форум «Таврида» и Белогорская мега-теплица.

Теперь все водные ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. По мнению местных активистов, такие действия российских военных грозят большими бедами.

Как ранее писал «Ракурс», за август крымские водохранилища обмелели на 12 млн кубометров воды. За последнее время в аннексированном Крыму пересохли несколько основных рек.