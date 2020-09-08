9 сентября праздник — Международный день красоты. Фото: inorehovo.ru

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Ракурс

9 сентября праздник — Международный день красоты. Праздник был основан Международным комитетом эстетики и косметологии СИДЕСКО. Особенно широко Международный день красоты стал отмечаться с 1995 года. В этот день во многих городах проводятся конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Но не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90−60−90. Жюри выделяют участниц, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.

Кроме конкурсов красоты в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. Этот день считают своим профессиональным праздником косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Кроме того, 9 сентября все христиане чествуют память преподобного Пимена Великого. Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. Еще в молодости он дал обет безмолвия и отречения от мира, поселившись в пустынном ските вместе со своими братьями: старшим Анувием и младшим, имя которого осталось неизвестным.

Святой Пимен умерщвлял свою плоть, истощал ее великими трудами и покорял ее на служение духу. Он взошел на вершину бесстрастия и стал славнейшим из всех пустынных отцов, как наиболее совершенный в добродетелях. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет. Кончина его последовала около 450 года.

Также 9 сентября отмечается День государственной независимости Республики Таджикистан. Именно в этот день в 1991 году на сессии Шурои Оли Республики Таджикистан было принято постановление и заявление «О государственной независимости Республики Таджикистан».