Белорусские оппозиционеры рассказали, как записывалось видеообращение в лесу. Фото: DW

https://racurs.ua/n143574-belorusskie-oppozicionery-rasskazali-kak-zapisyvalos-videoobraschenie-v-lesu-video.html

Ракурс

Похищенные 7 сентября в Минске лидеры протестов в Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, как происходила запись видеообращения, которое было снято незадолго до их выдворения из Беларуси.

Белорусские оппозиционеры заявляют, что силовики вывезли их в лес, где требовали записать видео. Текст заявления белорусские силовики предложили свой, но оппозиционерам все же удалось согласовать более нейтральный вариант заявления. Об этом белорусские оппозиционеры сообщили во время пресс-конференции.

По словам Кравцова, пять силовиков увезли его в лес километра за два. Один из силовиков держал диодную лампу. Второй человек в балаклаве и камуфляжной форме дал Кравцову селфи-палку. Запись видео велась под жестким контролем двух силовиков.

Родненков заявил, что в машине он обнаружил тесты на коронавирус и билеты для себя и Кравцова в Турцию на 8 сентября. Также был авиабилет для Марии Колесниковой, которая должна была лететь в Германию через Вену.

По мнению оппозиционеров, это делали белорусские силовики для того, чтобы депортировать неугодных власти людей из страны.

Как ранее писал «Ракурс», Колесникова порвала свой паспорт при попытке ее насильственного выдворения из Беларуси. После этого оппозиционерка не могла быть пропущена пограничниками и не покинула пределов Беларуси. Достоверно неизвестно, где в настоящее время находится Колесникова.